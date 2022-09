Plasma, un nouveau jeu de type bac à sable qui vous apprend à construire des robots

C’est peut-être le Tokyo Game Show, mais il n’y a pas que des jeux japonais qui font l’actualité en ce moment. Cette semaine, on a pu découvrir le premier projet du studio Dry Licorice, une jeune équipe qui a été formée par des anciens artistes ayant travaillé sur Poly Bridge (Patrick Corrieri) ou le plus connu Kingdom (Marco Bancale). Ce premier jeu est nommé Plasma et promet d’être bien différent des deux jeux listés précédemment, puisqu’il s’agira d’un jeu de type sandbox.

Construis-moi un robot

Plasma fera appel à votre créativité puisque vous pourrez vous prendre pour un apprenti mécanicien et programmeur, en construisant toutes sortes de robots que vous pourrez placer au sein de votre monde. Un jeu qui laisse donc libre cours à la créativité et à l’innovation.

Vous pourrez créer vous-mêmes ces robots et ces logiciels grâce à des outils de programmation simples à prendre à main, notamment via une interface nommé Sketch, qui vous apprendra à créer des machines de plus en plus élaborées. Entre des araignées mécaniques ou des bornes d’arcade, jusqu’à des simili-Gundam, le choix sera grand dans Plasma, et vous pourrez vous amuser à partager vos créations et à découvrir celles de vos amis, jusqu’à pouvoir les utiliser vous aussi.

En dehors de l’aspect créatif qui pourra sans doute suffire à certains, le jeu vous demandera aussi de réaliser des objectifs et de réussir des défis concoctés par la communauté elle-même.

Pour le moment, la sortie de Plasma est fixée dans le courant de l’année 2023, a priori au début de l’année, sur Steam. Le jeu compte d’ailleurs exploiter toutes les possibilités offertes par le Steam Workshop.