Plasma

Plasma est un jeu de type sandbox dans lequel on est amené à créer des robots de toutes pièces, en réalisant des programmes qui permettront des les automatiser. Le jeu met en place un système de programmation accessible à tous, et les robots peuvent aller d'une petite araignée mécaniques à de grands méchas. Il est possible de partager ses créations avec ses amis et la communauté, et d'accomplir des défis pour progresser.