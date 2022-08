Planet of Lana nous donne rendez-vous à la Gamescom mais sortira finalement l’année prochaine

Attendu depuis l’été 2020, Planet of Lana avait prévu de sortir courant fin 2022 après une présentation en profondeur cet été. Approchant du dernier quart de cette année et ne connaissant toujours pas la date de sortie, certains pensaient que le jeu pourrait être repoussé, comme tant d’autres avant lui.

A l’occasion d’une nouvelle présentation sur le site d’Xbox avant la Gamescom qui doit se tenir la semaine prochaine à Cologne en Allemagne, les développeurs de Wishfully sont venus nous apporter plusieurs nouvelles, on vous laisse choisir laquelle vous préférez.

La petite Lana est attendue par les joueurs, la petite Lana, merci !

L’article en question s’est accompagné d’une courte séquence de gameplay nous permettant de nous familiariser un petit peu plus avec les mécaniques de jeu proposées par ce Planet of Lana et avec la relation que va tisser la jeune fille avec Mui, son compagnon de route.

Mais le post était également l’occasion pour les équipes du jeu d’annoncer plusieurs nouvelles : d’abord, le jeu est toujours prévu sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, mais il est désormais attendu aussi dans le Xbox Game Pass et ce, dès son lancement. Lancement, qui par ailleurs vient d’être repoussé au printemps 2023 sans plus de précisions, afin de ne pas faire de compromis et de proposer l’expérience telle qu’elle a été pensée par les équipes.

Il nous faudra donc être patient pour pouvoir poser les mains sur ce jeu qui semble être un petit bijou de direction artistique et de mignonnerie sur la planète Novo envahie par des robots hostiles. L’occasion aussi de voir les évolutions du gameplay qui proposera par exemple à Mui se de cacher dans les herbes ou encore de se faufiler dans de petits espaces, le tout commandé par Lana puisque Mui ne devrait pas être jouable.

Enfin, une dernière nouvelle vient clôturer ce post de blog, Planet of Lana sera présent sur le stand Xbox de la Gamescom, où une démo jouable sera disponible pour les joueurs. Plus d’informations seront également présentées, notamment pour celles et ceux n’ayant pas l’occasion de se rendre sur place.