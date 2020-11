Plague Inc s’offre un nouveau mode de jeu gratuit intitulé « The Cure »

Après avoir vu ses ventes exploser en début d’année suite à la crise sanitaire, au point d’être supprimé de l’App Store en Chine, Plague Inc accueille dès aujourd’hui sur mobiles un tout nouveau mode de jeu gratuit, « The Cure ». Cette mise à jour vous propose, non pas de propager une maladie, mais de sauver la Terre d’une pandémie mondiale.

Protéger l’humanité au lieu de la détruire

Comme l’explique le site officiel du jeu, « The Cure » vous permet de jouer avec les facteurs sociaux, économiques et sanitaires afin de contrôler la maladie tout en gardant la confiance du public. Conçu en partenariat avec des experts mondiaux de la santé et des maladies infectieuses du monde entier, dont l’OMS, vous devrez suivre la propagation du virus, retrouver le patient zéro et prendre diverses mesures tout en travaillant sur le vaccin qui vous permettra de gagner la partie.

Le mode « The Cure » de Plague Inc est disponible dès maintenant sur iOS et Android et « bientôt » sur PC et consoles.