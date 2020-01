Les ventes du jeu Plague Inc explosent grâce au Coronavirus

Parfois, l’actualité internationale et le jeu vidéo se voient liés d’une bien drôle de façon. Ces temps-ci, impossible de passer à côté de la crise qui touche la ville de de Wuhan en Chine infectée par le Coronavirus. On dénombre déjà près de 80 morts jusqu’à présent ainsi que 2700 personnes contaminées. Cela a également engendré un effet inattendu, celui d’augmenter drastiquement les ventes du jeu Plague Inc.

L’ampleur est telle que le studio a pris la peine de communiquer sur ce sujet pour donner des précisions.

Humour douteux ou besoin de comprendre ?

Plague Inc est un jeu de stratégie sorti en 2012 qui vous permet de simuler la propagation d’un virus. Le but est de décimer l’espèce humaine en contaminant le plus de personnes possible avant qu’un remède soit trouvé. Comme le disent les développeurs dans un communiqué, le jeu a en effet un caractère informatif : « Nous avons spécialement conçu le jeu pour être réaliste et informatif, sans pour autant dramatiser les problèmes du monde réel. Cela a été reconnu par le CDC et d’autres organisations médicales à travers le globe. »

Outre peut-être un humour douteux pour certains, il est compréhensible que beaucoup d’autres souhaitent comprendre les rouages de la propagation d’un virus de façon ludique et pédagogique. C’est pour cela que le soft cartonne particulièrement en Chine où il se place numéro 1 des ventes des applications payantes. Toutefois, même chez nous, le titre est resté quelques temps dans les tendances sur Android (à l’heure où l’on écrit ces lignes, il est retombé à 37ème place).

The real-world virus outbreak also brought out the black humor in gamers. 2012's Plague Inc. — where players evolve a pathogen to wipe out humanity — is now China's top paid iOS game. https://t.co/JdYrVJzwZX pic.twitter.com/inJ5jGvEJ2 — Zheping Huang (@pingroma) January 22, 2020

Malgré les circonstances dramatiques, le studio Ndemic Creation se réjouit du regain d’intérêt envers leur simulation. Les membres rappellent cependant que Plague Inc reste un jeu et qu’il n’est pas un modèle scientifique décrivant fidèlement les faits actuels en rappelant sagement de se renseigner d’abord auprès des autorités compétentes.