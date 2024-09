Phantom Brave: The Lost Hero arrive en janvier 2025 et Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered annoncé

The Lost Hero daté

L’annonce de ce nouvel épisode ne date pas d’hier puisqu’il a été officialisé au cours du dernier Nintendo Direct en juin dernier. Vingt ans après la sortie du premier volet, de nouvelles aventures inédites arriveront l’année prochaine, la date venant tout juste d’être annoncée pour la fin du mois de janvier 2025 sur consoles et PC. L’occasion pour les développeurs de publier une nouvelle bande-annonce qui revient sur le concept et l’histoire du titre.

Prenant la forme d’un RPG stratégique, Phantom Brave: The Lost Hero a tout d’un air de Disgaea quand on regarde ses personnages et sa direction artistique. Et c’est bien normal puisqu’on y retrouve derrière l’équipe de Nippon Ichi Software. Ici, tout repose sur les Phantoms, ces êtres fantomatiques auxquels on peut s’allier pour réaliser diverses tâches et venir à bout de ses opposants. Plus d’une cinquantaine de personnages seront à découvrir.

L’histoire nous fera suivre une dénommée Marona, une jeune fille dotée d’un mystérieux pouvoir qui lui permet de communiquer avec les fantômes. Après avoir été séparée de son partenaire Ash lors d’un assaut orchestré par des navires maléfiques, elle se retrouve isolée sur une île. Heureusement, elle fera la rencontre d’un fantôme, celui d’une petite fille, qui va l’aider en faisant revivre la flotte pirate de son père. On devrait logiquement y retrouver l’une des grandes forces de la série, à savoir des combats tactiques bien calibrés, où l’on peut d’ailleurs noter la présence d’une carte sans grille pour se déplacement librement.

La date vient donc de tomber : rendez-vous le 30 janvier 2025 pour la sortie de Phantom Brave: The Lost Hero sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. La mouture Steam se fera un peu plus attendre puisqu’elle est programmée pour le printemps. Fait assez notable pour un titre de Nippon Ichi Software : le jeu profitera d’une sortie mondiale simultanée, ce qui veut dire qu’il arrivera bien chez nous en même temps que le Japon. Et double bonne nouvelle : une démo sera proposée plus tard dans l’année et le titre sera bien sous-titré dans notre langue française.

Un remaster pour The Hermuda Triangle

Histoire de patienter jusque là, Nippon Ichi Software va aussi ressortir le premier épisode du placard : Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered vient d’être annoncé pendant le Tokyo Game Show et se présente comme une version remasterisée des premières aventures de la franchise. Certes, déjà jouable sur PC et Switch via la Prinny Presents NIS Classics Volume 1, ce sera l’occasion de le découvrir sur console PlayStation, dès le 7 novembre prochain. Pas de traduction française proposée ici.