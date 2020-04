Persona 5 Royal est lui aussi listé sur PC par Amazon France

Décidément, Amazon France n’en finit plus de nous surprendre. Après Days Gone, c’est Persona 5 Royal qui pourrait débarquer sur PC

« Vous ne l’avez pas vu venir »

Après avoir listé Days Gone sur PC, Amazon France vient de faire de même pour Persona 5 Royal. Alors que beaucoup attendent avec impatience une version Switch, c’est bien les joueurs PC qui pourraient être les premiers servis.

Comme pour l’exclusivité de Sony, le fait d’être listé par Amazon n’est pas une garantie, mais il est plus que probable que cela soit le cas. On rappelle aussi qu’Atlus a récemment sorti Catherine Classic sur PC, preuve que la compagnie prend plus en compte le marché PC.

En tout cas, ce serait une bonne nouvelle pour les joueurs PC qui pourraient profiter de l’un des meilleurs JRPG de la décennie comme le montre notre récent test. On imagine également tous les mods que la communauté pourraient apporter. Dans le domaine de la spéculation, on imagine que comme pour Final Fantasy VII Remake, Sony garde un moment l’exclusivité du jeu avant qu’il ne sorte sur d’autres plateformes. Ne perdez donc pas espoir si vous êtes sur Switch.