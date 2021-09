Persona : une nouvelle émission et un concert orchestral

La saga Persona fête aujourd’hui ses 25 ans mais Atlus a déjà prévenu que l’anniversaire allait s’étaler sur toute l’année. Les annonces se feront via une émission nommée Persona 25th Times et présentée par Morgana. D’ailleurs, il faut signaler que les fameuses sept annonces seront en réalité sept épisodes de cette émission…

Persona démarre ses festivités très doucement

On ne peut pas dire que ce Volume 1 était très intéressant pour les joueuses et les joueurs en dehors du Japon. La première annonce est que l’intégralité des animes et films qui adaptent la série, dont Trinity Soul, va bientôt être disponible en streaming dans leur pays d’origine. Cela concerne également les comédies musicales Persona 5.

Ce qui retient le plus notre attention, c’est le Persona 25th anniversary Special Orchestral Concert. Il aura lieu le 21 novembre au Tokyo Opera City Hall le temps de deux représentations. On retrouvera les thèmes les plus connus de la série, réarrangés et interprétés par un orchestre, quelque chose qui avait déjà au lieu pour le 20ème anniversaire.

On ignore si, comme pour le dernier concert, une retransmission en direct est prévue ou non pour le moment. La seule annonce dont on est certain de pouvoir profiter en dehors du Japon, c’est la participation de Lyn au mini-concert Sega Atlus du Tokyo Game Show. Il aura lieu le 3 octobre entre 14h40 et 15h10, heure française.

Tant que l’on y est, revenons aussi sur le teasing du merchandising qui nous laissait penser que l’annonce de Persona 6 était imminente. Le dernier poster de jeu mystère était tout simplement une image de groupe des protagonistes. Bref, pas le plus palpitant des départs pour cette année spéciale mais la série pourra peut-être se rattraper en décembre, période de sortie de la vidéo suivante.