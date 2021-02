Persona 5 Strikers s’offre un nouveau trailer

A quelques jours de la sortie de Persona 5 Strikers (dont vous pouvez lire ou relire notre test), Atlus vient de publier un nouveau trailer intitulé « Liberate Hearts« .

Les Voleurs Fantômes reviennent

Persona 5 Strikers, la suite de Persona 5, vous propose une nouvelle aventure qui ravira les fan du genre. À la recherche de repos et de détente, les Voleurs Fantômes entreprennent un voyage en voiture, jusqu’à ce qu’un détective impitoyable de Kyoto demande leur aide afin d’enquêter sur une série de cas étranges à travers le Japon.

En approfondissant le mystère, ils découvriront un autre royaume où des innocents sont emprisonnés et forcés de renoncer à leurs désirs. Tout ça à cause des caprices du souverain. Dans le style typique des Voleurs Fantômes, ils vont utiliser tout ce qu’ils ont pour libérer les prisonniers, leur rendre leur cœur et riposter contre la corruption.

Persona 5 Strikers sortira le 23 février sur PlayStation 4, Switch et PC.