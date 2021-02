Persona 5 Strikers, une suite dédiée aux fans ? Notre avis vidéo

Plus d’un an après sa sortie japonaise, Persona 5 Strikers sort enfin chez nous sur PlayStation 4, Switch et PC, pour apporter un peu de soleil à cet hiver morose. On y retrouve les Voleurs fantômes en pleines vacances d’été dans une aventure qui suit de quelques mois le cinquième épisode.

Après l’excellente prouesse de Persona 5 et la très bonne édition Persona 5 Royal, nombreux sont les joueurs qui attendaient de pouvoir mettre la main sur ce titre à mi-chemin entre le spin-off et la suite. Si vous hésitez encore à le prendre d’ici sa sortie fixée au 23 février, on vous propose notre avis en vidéo.