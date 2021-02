Persona 4 Golden est jouable en français grâce au travail de Projet Golden

Si Persona 5 Royal était très attendu en France, c’est parce qu’il permettait à toute une partie du public de pouvoir enfin découvrir la licence, grâce à une traduction française absente de la version de base. Malheureusement, lorsque Persona 4 Golden s’est offert une sortie sur PC l’an dernier, seule la traduction anglaise était disponible, au grand désarroi des fans. Mais c’était sans compter sur Projet Golden, une équipe de passionnés qui a décidé de relever le défi de traduire l’entièreté du jeu en français.

Persona 4 Doré est là

Le patch FR de Persona 4 Golden est enfin disponible sur ce lien : https://t.co/5SJ8RrvU2E

Le tuto explique bien toutes les étapes à suivre pour passer son jeu en français.

Amusez-vous bien 🎊 — Projet Golden : Équipe de Traduction P4G (@ProjetGolden) February 14, 2021

Après des mois de travail, Projet Golden a donc réussi son challenge en proposant un patch qui permet de jouer à Persona 4 Golden avec une traduction française. Il s’agit certes d’une traduction non-officielle, mais vous pouvez tout à fait télécharger le patch pour l’ajouter à votre version Steam du jeu (qui doit quant à elle être officielle et légale) en suivant la démarche expliquée par l’équipe sur leur site.

Le travail est titanesque et a demandé l’aide d’une vingtaine de personnes pour aboutir au projet, en un temps record. Jeuxvideo.com s’est entretenu avec des membres de l’équipe afin d’avoir plus de détails sur leur travail, et on apprend que Projet Golden a tout fait pour respecter le sens originel de la version japonaise, en s’aidant de personnes parlant la langue pour éviter les mauvaises traductions et interprétations. Intégrer les dialogues dans les bulles de texte a aussi été un grand défi, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est impressionnant.

N’hésitez pas à télécharger le patch et à rejoindre le Discord de l’équipe pour plus d’informations, en plus de les féliciter pour ce travail.