Dans Elden Ring, vous allez parfois récupérer des talismans qui augmenteront les capacités de votre personnage. Ces bijoux permettent d’adapter votre style de jeu grâce à des bonus non négligeables. Parmi ces talismans, nous allons aborder ici le Pendentif bariolé obtenable aux quatre beffrois.

Où trouver le Pendentif bariolé ?

Emplacement : Aux quatre beffrois

: Aux quatre beffrois Effet : Augmente la robustesse, l’immunité et la focalisation

Pour récupérer ce talisman, il vous faudra vous prémunir d’une Clé lame-imprégnée, il est possible d’en récupérer une sur le quatrième beffroi le plus en hauteur dans cette zone. Une fois en possession de cet item, redescendez la pente en direction du beffroi sur votre droite, le deuxième plus en hauteur parmi les trois autres.

Prenez le téléporteur pour arriver dans la zone de la Siofra, plus précisément à Nolron, la ville éternelle. Dès votre apparition dans la zone, descendez jusqu’à atteindre le sommet d’un pilier en contrebas. Désormais sur une plateforme en pierre, continuez tout droit jusqu’à parvenir à un corps à moitie perché dans le vide. Vous pouvez récupérer le pendentif bariolé sur le pauvre bougre.

