Sega : Les centres d’arcade de l’entreprise vont officiellement fermer au Japon

Les centres d’arcade pullulent encore au Japon, bien que leur fréquentation ait beaucoup diminué depuis la fin du siècle dernier. Par ailleurs, Sega Sammy Holdings, l’entreprise mère de l’éditeur de jeux vidéo, a décidé de les vendre petit à petit depuis 2020 pour s’en débarrasser. Et c’est désormais officiel, après 50 ans d’activité, la partie arcade de Sega ferme ses portes.

Sega arcade : la fin d’une époque ?

Étant donné que nous sommes actuellement en 2022, il est difficile de comprendre la puissance de l’industrie de l’arcade, surtout en France, mais c’est un pan économique toujours très important dans le paysage vidéoludique nippon. En 2020, Sega Sammy avait déjà vendu à Genda Inc (une filiale de Sega Entertainment) près de 85,1% des parts de marché sur ces biens.

La pandémie a malheureusement accéléré les choses, et la même année, le célèbre centre d’arcade Akihabara avait déjà fermé ses portes. Le reste des parts a été vendu aujourd’hui, et l’entreprise va officiellement se renommé Genda GiGO Entertainment, et tous les centres d’arcade japonais affiliés auparavant à Sega se renommeront GiGO.

Les premiers centres d’Arcade Sega ont vu le jour en 1960, et le nombre a atteint le pic de 1000 centres à travers tout le pays en 1990. Pour vous dire que c’est ancré dans l’univers vidéoludique japonais. Le président de Genda GiGO, Hisashi Kataoka, a annoncé :

« Les centres Sega à travers le pays vont changer leur nom en GiGO, pour exprimer notre gratitude envers Sega depuis 56 ans d’histoire et notre désir de devenir un oasis de divertissement pour les gens. […] Nous commencerons à Ikebukuro, Akihabara, et Shinjuku, puis dans tout le pays »

Une époque se termine pour Sega et ses nombreux jeux d’arcade qui ont marqué plus d’une génération. Par ailleurs, la route continue pour notre hérisson bleu favori avec Sonic Frontiers, prévu cette année sur toutes les consoles.