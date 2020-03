Overwatch : l’événement Archives est de retour

Après avoir fêté Mardi Gras avec Ashe, vous allez participer à un événement bien connu des joueurs. Disponible chaque année, l’événement d’Overwatch Archives fait son grand retour et va vous permettre de replonger dans le passé avec des missions sur l’histoire du jeu et de nombreux défis. Du 12 mars au 2 avril, vous allez pouvoir obtenir de nombreuses récompenses exclusives.

3 semaines pour tout rafler

Chaque semaine, de nouvelles missions et de nouveaux défis viendront se faire une place sur Overwatch. Concernant les missions, qui permettent d’en apprendre un peu plus sur le passé des différents personnages, elles seront au nombre de 3 et vous proposeront des défis uniques afin de pimenter l’expérience :

Semaine 1 – mission Insurrection : incarnez l’un des 4 personnages du mode Histoire pour nettoyer King’s Row des nombreux Omniaques qui vous barreront le chemin. Si la mission vous semble trop simple, vous pourrez profiter de 2 défis qui ajouteront un peu de difficulté : Coeur de Magma où les ennemis formeront une flaque de lave en mourrant et Dragon de Papier où vos points de vie seront radicalement baissés mais où vous infligerez plus de dégâts.

: incarnez l’un des 4 personnages du mode Histoire pour nettoyer King’s Row des nombreux Omniaques qui vous barreront le chemin. Si la mission vous semble trop simple, vous pourrez profiter de 2 défis qui ajouteront un peu de difficulté : Coeur de Magma où les ennemis formeront une flaque de lave en mourrant et Dragon de Papier où vos points de vie seront radicalement baissés mais où vous infligerez plus de dégâts. Semaine 2 – mission Représailles : rejoignez Blackwatch, la branche secrète d’Overwatch, et capturez un membre haut-placé de l’organisation La Griffe. Les 2 défis qui rajouteront un peu de challenge seront différents de la première semaine : Frappe Chirurgicale où seuls les coups critiques infligeront des dégâts et Combat rapproché, où vous ne pourrez tuer les ennemis seulement s’ils sont proches de vous.

: rejoignez Blackwatch, la branche secrète d’Overwatch, et capturez un membre haut-placé de l’organisation La Griffe. Les 2 défis qui rajouteront un peu de challenge seront différents de la première semaine : Frappe Chirurgicale où seuls les coups critiques infligeront des dégâts et Combat rapproché, où vous ne pourrez tuer les ennemis seulement s’ils sont proches de vous. Semaine 3 – mission Avis de Tempête : partez à la poursuite de Maximilien dans les rues de La Havane, l’omniaque qui gère les finances de La Griffe. Les 2 nouvelles missions défis seront également différentes : Lune de Sang où aucun personnage de soutien ne pourra être joué et La Tempête fait Rage, où certains ennemis seront enragés.

En plus de ces missions, vous pourrez obtenir des récompenses exclusives à l’événement en gagnant des parties chaque semaine :

En bref, vous allez avoir 3 semaines pour faire le plein de nouveaux skins et de cosmétiques pour faire le beau en combat ! Le détail complet de cet événement est disponible sur le site officiel d’Overwatch.

Pour rappel, Overwatch est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.