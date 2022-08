Overwatch 2 : Des skins payants à plus de 45 dollars ? Blizzard répond

Le système économique d’Overwatch 2 a beaucoup fait parler de lui depuis son annonce, et la communauté s’inquiète de voir comment l’expérience sera gérée maintenant que la licence se dirige vers du free-to-play. Si le système de lootboxes fera ces adieux, sans doute pour le meilleur, des fans s’inquiètent de devoir dépenser des sommes considérables pour l’obtention de certains costumes, surtout depuis que Blizzard a révélé l’existence d’un palier de rareté supérieur pour les skins, à savoir les skins mythiques.

Oof, friend of mine got an Overwatch survey for his account, some of these prices they're gauging for OW2 are really expensive.

I hope this is just him getting one of the higher price surveys and not an indication that they're leaning towards this much monetization. pic.twitter.com/RWr7LbwkLB

— Portergauge 🏳️‍🌈 (@Portergauge) July 30, 2022