Outriders sortira également sur Stadia le 1er avril 2021

Après avoir repoussé sa date de sortie initiale, qui était prévue pour le 2 février, Outriders avait annoncé sortir le 1er avril, en précisant bien qu’il ne s’agissait pas d’un poisson d’avril en avance. Cependant, la version Stadia était quelque peu dans le flou, et les dernières annonces autour du service n’ont pas aidé à rassurer, mais Square Enix compte bien mettre la plateforme de Google au même niveau que les autres.

La version Stadia sera à l’heure

L’éditeur annonce alors que la version Stadia n’aura pas de retard, et que le jeu sortira également le 1er avril sur la plateforme de Google, en même temps que les autres versions. Cette version utilisera la fonction de Stream Connect qui permet aux joueurs de voir la partie de leurs amis via du picture in picture en temps réel et sans interrompre la partie.

Square Enix ne fait cependant aucune mention de la démo prévue pour le 25 février prochain, ce qui laisse donc dans l’incertitude concernant l’arrivée de celle-ci sur Stadia.

Outriders sera donc disponible dès le 1er avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.