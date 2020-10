Outriders pourrait être repoussé au 2 février 2021 selon Steam

Un peu plus d’un mois après avoir dévoilé la classe Technomage, sans oublier de faire un focus sur le Telluriste, et diffusé un trailer à la conférence d’ouverture de la Gamescom, Outriders se fait assez discret au point de ne pas avoir encore fixé de date pour le quatrième rendez-vous de son émission mensuelle Transmission. Si l’on se fie à Steam, cette absence de communication pourrait s’expliquer par un éventuel report du lancement du jeu.

Square Enix's Outriders delayed till 2nd of February, 2021?

Steam Page for Outriders's Pre-Purchase Bundle lists the release date as 2nd of Feb, 2021 https://t.co/Y5y2TqzVff

while the normal page still list the date as holiday 2020 https://t.co/FXKd50Zxu0 pic.twitter.com/ivzOMN2Fld

— AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) October 2, 2020