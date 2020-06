Othercide : le sombre RPG tactique prend date

Otherside est un RPG stratégique au tour tour développé par Lightbulb Crew et désormais édité par Focus Home Interactive. Bien que le terme soit quelque peu utilisé à tort et à travers, on peut aisément le résumer comme le « Dark Souls du Tactical RPG ». Il se dote aujourd’hui d’une date précise sur PC et consoles.

Mes biens chères sœurs

Nous en avions déjà parlé il y a deux ans sur le site à l’occasion d’un premier aperçu à la Gamescom 2018. On ne doute pas qu’il se soit bonifié avec le temps, mais ce dont nous sommes certain, c’est qu’il garde toujours cette superbe direction artistique en noir et blanc saupoudrée de teintes de rouges.

Dans ce jeu de rôle tactique, les femmes (ou « les sœurs ») sont le dernier espoir d’un monde dont nous ne savons pas grand-chose. Un mystère qu’il faudra résoudra à travers la narration. A travers différentes batailles où la planification est primordial à l’image du jeu d’échecs, vous allez devoir faire évoluer vos sœurs et même les sacrifier pour en renforcer d’autres.

Nous ne manquerons pas de vous proposer un test lors de sa sortie afin d’en savoir plus. Ca tombe d’ailleurs très bien puisque Othercide sortira le 28 juillet prochain sur PC, PS4, Xbox One et un peu plus tard sur Nintendo Switch (sans plus de précision).