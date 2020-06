Operencia: The Stolen Sun aura droit à sa compatibilité VR

Sorti en mars dernier sur PC et consoles, le RPG Operencia: The Stolen Sun a fait un bref passage pendant la conférence UploadVR de ce 16 juin. Le titre a annoncé qu’il proposerait une compatibilité VR un peu plus tard dans l’année et permettra aux possesseurs d’un casque de faire l’aventure en réalité virtuelle.

Pour une découverte fantastique

Zen Studio proposera de la réalité virtuelle pour Operencia: The Stolen Sun sur PlayStation VR, Steam VR et les plateformes Oculus. Pas encore de date de sortie mais les développeurs ont expliqué que cela arriverait prochainement, on peut s’attendre à une disponibilité dans les prochaines semaines/mois.

Pour rappel, Operencia: The Stolen Sun est un dungeon crawler avec un système de combat au tour par tour. Avec son univers fantastique, ses créatures et ses lieux colorés, il faut avouer qu’une petite balade en réalité virtuelle pourrait être bien prometteuse.