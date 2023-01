Accueil » Actualités » Obsidian aurait pu réaliser un jeu Avatar 2 et espère toujours développer un nouveau Fallout

Entre The Outer Worlds 2 et Avowed, le studio Obsidian sait de quoi les prochaines années seront faîtes. Mais avant de travailler sur de tels projets, la direction du studio aurait pu être bien différente puisque son CEO Feargus Urquhart a révélé dans une interview chez Game Pressure que lui et ses équipes auraient pu travailler sur un jeu Avatar 2 il y a quelques années.

Avatar par Obsidian, c’est presque arrivé

Dans cet échange avec le site anglophone, Feargus Urquhart admet qu’un jeu Avatar 2 était envisagé par les équipes de James Cameron, qui avaient rencontré celles d’Obsidian il y a quelques années :

« Avatar 2 vient de sortir et James Cameron a passé 10 ou 15 ans à le faire. À l’époque, nous parlions avec eux de faire un jeu Avatar 2… Je ne sais même pas depuis combien de temps. Huit, six ans, quelque chose comme ça. »

Voir un jeu Avatar être confié à un studio comme Obsidian aurait surement été intéressant, mais ce n’est désormais plus dans les plans. Le futur de la saga de science-fiction en jeu vidéo s’écrira avec Ubisoft, puisque l’éditeur français doit sortir Avatar: Frontiers of Pandora dans les mois ou années à venir.

Fallout, toujours dans un coin de la tête

Feargus Urquhart a aussi été interrogé sur l’éventualité d’un nouvel épisode de la série Fallout par Obsidian. Le studio n’a jamais caché son envie de retrouver cet univers et des rumeurs laissaient entendre que Microsoft souhaitait également qu’un Fallout New Vegas 2 voit le jour. Si ce n’est pas encore dans les tuyaux, Feargus Urquhart n’hésite pas à montrer son intérêt pour la chose :

« Nous n’y travaillons pas pour le moment, notre planning est déjà plutôt rempli avec Avowed, Grounded et Outer Worlds 2. Je ne sais pas quand nous allons commencer à parler de nouveaux jeux, peut-être vers la fin de 2023. J’adorerais faire un autre Fallout avant de prendre ma retraite. Je ne sais pas quand ça sera, parce que je ne connais pas la date de ma retraite. »

Il continue en déclarant que si un nouveau Fallout voit le jour sous sa direction, il se concentrera en premier lieu sur l’histoire et les personnages, les deux choses les plus importantes de la série selon lui.

Nul doute que les fans de Fallout New Vegas espèrent maintenant que le studio se verra accorder cette chance de travailler à nouveau sur la série de RPG.