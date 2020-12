Nos ressentis sur l’année 2020 : l’avis d’Okhario

2020 aura été une année riche pour l’industrie du jeu vidéo. Avec ses sorties toujours plus nombreuses et ses superproductions aux budgets toujours plus conséquents, il faut avouer que le futur de notre médium favori s’annonce aussi excitant qu’effrayant, encore plus avec l’arrivée de la nouvelle génération de consoles. Mais laissons cela de côté pour le moment afin de se replonger dans nos souvenirs d’une année ô combien difficile et qui laissera, on l’espère, place à un futur plus radieux. Voici mes ressentis de l’année 2020 ainsi que mes attentes pour la suite.

De génération en génération

Ca y est, les nouvelles consoles sont là ! Si l’arrivée de machines next-gen a toujours un côté très exaltant, je trouve le lancement de cette neuvième génération un peu trop timide. Evidemment, c’est un constat à remettre dans son contexte, la crise sanitaire n’ayant certainement pas dû aider pour la communication ainsi que le peaufinage de certains titres qui auraient pu être disponibles au lancement.

Simplement, dans les faits, il n’y a encore réellement aucun soft qui puisse réellement pousser le grand public à sauter le pas. Malgré tout, Demon’s Souls Remake a su donner un excellent avant-goût de l’avancée technique possible, je reste donc très confiant et attends la suite avec impatience.

Mes coups de cœur

Comme je le disais, 2020 aura été une année particulièrement riche pour le jeu vidéo, ce qui rend la tâche de lister tous les jeux qui ont résonné en moi totalement impossible. Je vais tout de même faire de mon mieux pour vous partager ceux qui me viennent en tête instantanément lorsque je pense à ces moments de plaisir (ou non) manette en mains.

Astro’s Playroom

Probablement l’une des meilleures surprises de cette année en ce qui me concerne ! Directement intégré dans toutes les PS5, Astro’s Playroom ne révolutionne pas le plateformer 3D en matière de mécaniques, de structure ou de level design. Cependant, son côté feel-good soutenu par un hommage constant aux machines et jeux PlayStation et surtout son exploitation de la Dualsense rendent le jeu absolument bluffant de bout en bout !

Les équipes de Nicolas Doucet ne manquent clairement pas de talent, et j’ai hâte de voir ce qu’ils arriveront à faire à l’avenir avec cette manette encore assez peu exploitée ailleurs.

Fall Guys : Ultimate Knockout

Sans doute un jeu qui ressortira chez beaucoup de monde. Fall Guys, c’est avant tout une toute petite équipe d’indépendants qui ne s’attendait certainement pas à un succès si retentissant. Fun et accessible, le jeu de Mediatonic continue de m’amuser en multijoueur et à sans aucun doute participer à l’embellissement de mon confinement.

13 Sentinels : Aegis Rim

Des jeux Vanillaware, on en voit pas très souvent. Et ce qu’on peut dire, c’est qu’encore une fois, aucune déception n’est à déclarer. Avec son scénario passionnant, ses personnages attachants et son gameplay étonnamment jouissif, 13 Sentinels a laissé une petite emprunte sur ma personne. Et cette direction artistique, mon dieu…

Mentions honorables

En vrac, quelques autres titres qui m’ont énormément plu cette année. On retrouve donc Persona 5 Royal, dont le nouveau trimestre est tout bonnement excellent. Genshin Impact également, qui m’a énormément surpris et dont j’attends chaque mise à jour majeur avec impatience. Trials of Mana était aussi un très bon J-RPG qui m’a ramené en enfance l’espace d’une trentaine d’heures, et ça, ça n’a pas de prix. Le remake de Demon’s Souls m’a mis une petite claque graphique, et quel plaisir de retrouver le papa des Souls dans de telles conditions. Enfin, Helltaker et son côté complètement débridé m’a bien fait rire et j’espère voir plus de petites productions du genre à l’avenir.

Ma déception à moi : The Last of Us Part II

Aïe, dans quoi est-ce que je me lance ? Bon, soyons clair, je ne remets pas en cause les qualités du jeu. Déjà rien que techniquement parlant, je trouve ça hallucinant que le titre tourne sur une machine vieille de 7 ans avec cette qualité graphique. La qualité du jeu d’acteur, le sound design, les options d’accessibilité, tout ça n’a plus rien à prouver.

Seulement voilà, d’un point de vue totalement personnel, l’histoire ne m’a rien fait. Je n’ai jamais réussi à rentrer dedans, certains dialogues et réactions de personnages m’ont souvent semblé à côté de la plaque, et j’ai trouvé l’aventure bien trop étirée en longueur pour souvent très peu de choses. Tout cela fait que, POUR MOI, The Last of us Part II est une grande déception, encore plus en comparaison du premier épisode que j’avais beaucoup aimé.

Première classe : Final Fantasy VII Remake

Et oui, mon jeu de l’année à moi, c’est Final Fantasy VII Remake. L’un des jeux que j’ai le plus attendu de ma vie, si ce n’est le plus attendu. Crevons l’abcès tout de suite : le jeu est loin d’être parfait. Son level design archaïque et sa structure parfois trop linéaire sont de bons exemples de défauts flagrants d’après moi. Cependant, retrouver ces personnages sous ce nouveau jour, si beaux, si vrais, si attachants, les voir interagir de la sorte, sérieusement, ça n’avait pas de prix.

Les combats de boss et la mise en scène générale m’ont bluffé, j’ai trouvé le tout hallucinant de bout en bout, et j’ai adoré le mélange de jeu d’action et d’ATB à l’ancienne qui procure d’excellentes sensations une fois maîtrisé. Et les musiques mais sacrebleu, les musiques ! Je n’ai pas de mot pour décrire ce qu’elles procurent.

Niveau scénario, j’ai été conquis et, même si je comprends les craintes de certains fans à cause de la fin qui peut potentiellement tout changer, je n’ai personnellement aucun problème à accepter ce choix et ce, pour deux raisons.

Tout d’abord, Final Fantasy VII Remake ne va pas supprimer le FFVII d’origine. Ce que je veux dire, c’est que l’œuvre de l’époque, elle existera toujours, donc pourquoi avoir peur de voir autre chose ? Deuxièmement, je trouve ça excitant de me dire que, malgré le fait que je connaisse l’original par cœur, je vais, à la manière d’un nouveau joueur, découvrir le scénario. Vous imaginez, en 2020, pouvoir découvrir Final Fantasy VII sans savoir ce qui nous attend ? Quel fan n’a jamais rêvé de pouvoir redécouvrir ce titre ?

Mes attentes pour 2021

Pour l’année prochaine, pas mal de jeux ont attiré mon attention. Evidemment, certains seront repoussés, je m’y prépare déjà psychologiquement, mais voici, à l’heure actuelle, les titres que j’attends avec impatience.

Elden Ring

Etant fan des Souls (particulièrement de Demon’s Souls et de Bloodborne), je ne peux qu’attendre de pied ferme le prochain bébé de From Software. Si ce qu’on sait actuellement du jeu est très limité et qu’on a encore jamais vu de gameplay, la confiance que j’accorde au studio est suffisante pour me faire prendre le train de la hype.

Après plusieurs jeux oscillant entre le médiocre et le passable, la licence Harry Potter revient enfin dans un titre prometteur. J’essaie de ne pas placer mes espérances trop hautes, mais l’annonce d’un tel prochain et le premier trailer m’ont tout de même donné de l’espoir.

Final Fantasy XVI

LA grosse attente de l’année pour moi, en espérant qu’il soit réellement disponible en 2021. Dirigé par Naoki Yoshida, aka l’homme qui a sauvé FFXIV (avec ses équipes bien sûr), le projet promet d’être une réussite. J’ai extrêmement hâte d’en voir plus et de poser les mains sur ce potentiel futur bijou, en espérant que Square Enix ait appris de ses erreurs en matière de marketing et de DLC. Final Fantasy XVI, je t’attends.

Et rien d’autre ?

Bien sûr que si ! Entre Persona 5 Strikers, Scarlet Nexus, Hollow Knight Silksong, Little Nightmare II, NieR et j’en passe, je ne sais plus où donner de la tête. 2021 sera, à n’en point douter, une nouvelle année bien remplie… en espérant que ce soit en mieux que 2020 ! Bonnes fêtes à toutes et à tous, et continuez de jouer.