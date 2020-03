No Straight Roads sortira le 30 juin avec une édition collector

C’est officiel, la date de sortie a été annoncée pour le 30 juin de cette année. Une édition collector a été dévoilée qui ravira les fans de musique, puisqu’elle comporte notamment un vinyle comprenant 10 titres tirés de la bande son de No Straight Roads.

En effet, la musique est l’élément central du jeu. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu de rythme, mais bien d’un jeu d’action/aventure, le rythme de la musique vous aidera à venir à bout de vos ennemis. Dans une ville où seule règne la musique électronique, vous incarnerez les rebelles Mayday et Zuke dans leur quête d’expression musicale. Plusieurs compositeurs travaillant sur le projet avaient été mis à l’honneur lors de la TGS 2019, dont Masahiro Aoki (Street Fighter V).

Contenu de l’édition collector

Vous pouvez d’ores et déjà précommander l’édition basique du jeu au prix de 39,99 €. Quant à l’édition collector, elle est prévue au prix de 69.99€ et contiendra :

Une boite de présentation

Le jeu No Straight Roads

Un vinyle comprenant les 10 meilleurs OST

Des baguettes No Straight Roads à taille réelle

Un artbook exclusif de de 64 pages

Et si vous aimez la musique, vous pouvez écouter un aperçu de la bande son révélée aujourd’hui et qui fera parti des titres présents dans le vinyle. No Straight Roads sortira sur PC et PlayStation 4.