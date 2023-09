No Man’s Sky réalise son meilleur mois depuis plusieurs années, sans doute poussé par la sortie de Starfield

L’annonce nous vient de Sean Murray, directeur du projet, qui déclare sur Twitter (X) que No Man’s Sky réalise ses meilleures performances depuis quelques années, alors que le jeu a soufflé sa septième bougie. Une performance un peu floue pour le moment étant donné qu’elle ne s’accompagne d’aucun chiffre concret, et on ne sait pas s’il s’agit de ventes ou de personnes qui rejoignent le jeu via d’autres moyens (comme le Game Pass).

Toujours est-il que l’on peut comprendre aisément le regain d’intérêt envers No Man’s Sky, surtout chez celles et ceux qui veulent vivre une aventure intergalactique mais qui ne peuvent pas se procurer Starfield. Mais il serait injuste d’attribuer ce succès uniquement à la sortie du jeu de Bethesda, étant donné que No Man’s Sky vient tout juste d’accueillir une nouvelle mise à jour majeure avec Echoes. L’une des plus belles histoires de rédemption de notre média continue donc de se confirmer.

7 years in and No Man's Sky is having its biggest month in the last few years! 💪

Across all platforms – PC, XBox, Gamepass, Switch, PlayStation, Mac and VR 🙏

Welcome to the community ❤️ pic.twitter.com/rNKMGFXoBS

— Sean Murray (@NoMansSky) September 11, 2023