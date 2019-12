NIS America fera plusieurs annonces à la PAX South 2020 en janvier

La fin d’année est souvent une période plus calme pour les annonces de jeux, et c’est vrai. Mais certains studios n’hésitent pas à déjà prévoir l’année suivante en nous fixant des rendez-vous. C’est le cas de NIS America qui nous fixe une date pour les prochaines annonces de l’éditeur et cela sera au cours de la PAX South 2020 qui se déroulera à San Antonio, au Texas.

De nouvelles annonces à prévoir

We're going to PAX South 2020, dood! We'll be hosting a panel full of surprises on Friday, January 17th at 2:30PM CT, which includes announcements, special guests, and a free giveaway (while supplies last)! Stay tuned for more info! #PAXSouth2020 pic.twitter.com/9SaCOPKJva — NIS America, Inc. (@NISAmerica) December 17, 2019

C’est par le biais d’un tweet (et du programme sur le site officiel) que l’on apprend que NIS America tiendra un panel à la PAX South 2020. Plus précisément, ce sera le vendredi 17 janvier à 21h30 que l’on obtiendra de nouvelles informations sur l’avenir de l’éditeur.

Rappelons que NIS America s’occupe de la localisation occidentale de plusieurs studios japonais, comme Nippon Ichi Software. Avec les récentes officialisations de nouveaux jeux The Legend of Heroes (Zero no Kiseki Kai / Ao no Kiseki Kai et Hajimari no Kiseki, les joueurs espèrent secrètement des nouvelles pour Trails of the Cold Steel 4.

Cela pourrait aussi être des portages PC ou Switch de certains titres, l’annonce d’un Disgaea 2 Complete, une localisation pour Ys IX, ou bien d’autres surprises que l’on pourrait nous réserver. Pour en savoir plus, le rendez-vous est pris en janvier et l’on vous relayera bien sûr les annonces.