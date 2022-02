Nintendo Switch Sports : Nintendo veut limiter au maximum les fuites lors du Play Test

Nintendo Switch Sports a été annoncé lors du dernier Nintendo Direct le 9 février dernier. Pour les fans de la série des jeux de sports Nintendo, cet opus suscite beaucoup d’attentes. Et l’entreprise japonaise compte sortir leur jeu avec le moins de problèmes possible, c’est d’ailleurs pour cela qu’elle a organisé un Play Test ce week-end, du 18 février au 20 février 2022. Mais tout ne va pas se passer comme prévu.

Nintendo ne veut aucune fuite

Il est vrai que Nintendo Switch Sports est assez ambitieux, si on prend du recul sur l’animation des personnages avec le motion control. Donc la décision de faire un Play Test pour corriger d’éventuels bugs est compréhensible. Par ailleurs, les inscriptions au Play Test sont d’ores et déjà ouvertes, et on a pu lire ceci dans les conditions d’inscriptions :

« En s’enregistrant participer au Play test en ligne, vous êtes d’accord pour ne partager aucune information à propos du Play Test publiquement, ce qui inclus le partage de screenshots ou de vidéos sur le jeu sur les réseaux sociaux. »

Les gens se sont alors posés une question : est-ce que Nintendo va désactiver la capture d’écran et vidéo automatique de la Switch lors du Play Test ? C’est une évidence. Un choix que les utilisateurs sur les réseaux sociaux ont pointé du doigt. Si Nintendo organise un Play Test pour trouver les problèmes du jeu avant sa sortie finale, c’est bien pour qu’un retour soit fait, preuve à l’appui, alors pourquoi une telle décision ?

Nintendo a toujours été très frileux concernant les fuites sur ses jeux avant leurs sorties finales, mais il est évident que des fuites auront lieu lors de ce Play Test de Nintendo Switch Sports. Les joueurs et les joueuses ont d’autres façons d’enregistrer leur écran pour pouvoir prendre des screenshots et des vidéos, et on aura sûrement quelques images tout le long du week-end.

Pour rappel, Nintendo Switch Sports sort le 29 avril, et les précommandes sont déjà ouvertes.