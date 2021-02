Nintendo : Pas d’annonce « prochainement » concernant une nouvelle Switch

Même si les rumeurs vont bon train depuis quelques mois, aujourd’hui la réponse de Nintendo concernant une éventuelle nouvelle Switch est assez parlante.

Q: new model this year?

A: not planning to make an annoucement anytime soon as we have Mario ver in Feb, MH ver in Mar.

Hint: Nintendo chief last year said not planning to release new model in 2020. Today's was just "not anytime soon." So, that means…?https://t.co/MQkwskXYrn

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) February 1, 2021