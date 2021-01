Nintendo rachète le studio Next Level Games (Luigi’s Mansion 3, Mario Strikers…)

Nintendo a conclu un accord pour racheter 100% des parts du studio canadien Next Level Games dans un contexte de conservation.

Nintendo veut garder ses billes

Basé à Vancouver, Next Level Games a une relation de longue date avec Nintendo en ayant créé des jeux importants comme Super Mario Strikers sur Gamecube, Mario Strikers Charged et Puch-Out!! sur Wii. Ces dernières années, les développeurs canadiens ont même travaillé exclusivement avec les japonais sur Luigi’s Mansion Dark Moon et Metroid Prime Force sur 3DS, et enfin Luigi’s Mansion 3 sur Switch.

Le contexte de ce rachat est assez simple car Nintendo veut simplement garder un partenaire prolifique sous sa coupe étant donné que les dirigeants et les employés (qui possèdent les parts du studio) ont tout bonnement décidé qu’il était temps de vendre. Cette acquisition est donc là pour sécuriser les ressources d’une structure qui a énormément d’expérience avec la firme.

Tout cela devrait être officiel le 1 mars 2021 si les négociations se passent bien. Cela donne d’ailleurs l’espoir d’un nouveau Mario Strikers sur Switch.