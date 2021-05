Nintendo se dit intéressé par le domaine de l’animation, en plus du film Mario

Les adaptations de jeux en séries ou en films sont de plus en plus nombreuses, et il pourrait sembler étonnant de voir que Nintendo soit plutôt timide sur ce terrain-là, alors qu’il possède des licences extrêmement forte. Mais le passé du constructeur est visiblement en cause selon son président Shuntaro Furukawa, qui déclare tout de même explorer de plus en plus l’idée de productions animées issues des licences Nintendo.

Enfin des séries ou des films Zelda, Animal Crossing et compagnie ?

Le film Mario produit par Illumation (Les Minions) est bien en route, et Shuntaro Furukawa déclare dans les colonnes de Fast Company que le projet est bien géré par Miyamoto lui-même, qui est très impliqué dans la production. La plus grande peur de la société japonaise reste celle de reproduire l’erreur du film Super Mario Bros de 1993, qui avait été un échec total.

Au delà de ce film, qui semble déjà en bonne voie, Furukawa déclare alors que « l’animation, en général, est quelque chose que nous examinons, et pas seulement pour cette licence [Mario] ».

Des rumeurs avaient déjà évoqué des séries Zelda et Star Fox par le passé, mais avec le temps et en voyant le succès des adaptations de jeu dans des productions Netflix, il n’est pas impossible de se dire que Nintendo a changé d’avis sur le sujet. Peut-être que le film Mario sera l’essai déterminant pour l’avenir, et que s’il rencontre le succès, il faudra s’attendre à voir débarquer de nombreuses séries et films d’animations made in Nintendo.