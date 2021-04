Ninja Gaiden: Master Collection montre ses techniques et son action avec un trailer

Officialisé lors du Nintendo Direct de début d’année, Ninja Gaiden: Master Collection nous permettra de (re)vivre les aventures Ryu Hayabusa au travers une édition qui regroupe les trois premiers jeux dans une version remasterisée. Histoire de mettre l’eau à la bouche d’ici sa sortie, Koei Tecmo et la Team Ninja nous dévoilent aujourd’hui un nouveau trailer.

Ryu Hayabusa est bien équipé

Pour cette nouvelle bande-annonce, les développeurs se sont focalisés sur l’action. On peut ainsi découvrir de nouvelles séquences de gameplay, pour notre plus grand bonheur et apprécier les améliorations apportées avec cette compilation. On y voit Ryu Hayabusa, qui n’hésite pas à dézinguer ses nombreux ennemis à coups de sabre et en utilisant les diverses armes, techniques et compétences à sa disposition.

Rappelons que Ninja Gaiden: Master Collection est prévu sur Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch pour le 10 juin et regroupe les versions remasterisées de Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge et tous leurs contenus additionnels.