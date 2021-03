Ninja Gaiden : Notre interview avec Fumihiko Yasuda à l’occasion de la Master Collection

Nombreux sont ceux qui attendent un retour de Ninja Gaiden, mais il faut dire que la Team Ninja s’en sort plutôt bien ces temps-ci avec la licence Nioh et notamment un très bon Nioh 2 dernièrement. Pourtant, les aventures sanglantes de Ryu Hayabusa nous manquent, mais heureusement, les fans pourront bientôt se remettre en selle ou découvrir la franchise avec un Ninja Gaiden : Master Collectionqui compileNinja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 ainsi que Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge.

A cette occasion, nous avons pu poser quelques questions à Fumihiko Yasuda, directeur et producteur de la licence.

Ninja Gaiden : Master collection, le point sur le contenu

Ravi de vous rencontrer ! Pouvez-vous vous présenter brièvement à nos lecteurs ?

Mon nom est Fumihiko Yasuda, et je suis à la tête de la Team NINJA. Je suis actuellement (et anciennement) producteur et/ou directeur des séries Ninja Gaiden et Nioh.

Pour bon nombre de joueurs, Ninja Gaiden reste une une référence en matière de jeux d’action. Quels sont les raisons selon vous ?

La marque de fabrique de la série Ninja Gaiden a toujours été son incroyable réponse précise aux différents contrôles, un trait profondément ancré dans le style de la Team Ninja. Même si vous êtes confrontés à des ennemis à chaque croisement, Ryu Hayabusa est une arme redoutable à manier lors de chaque bataille à mesure que l’on maîtrise les contrôles. J’espère que les joueurs essaieront et apprendront chacune des nombreuses actions pour avoir une expérience complète et apprécier le jeu.

A part l’absence de multijoueur en ligne, avez-vous apporté des modifications aux jeux présents dans cette collection ?

La résolution a été améliorée. Nous avons ainsi une résolution en 4K et 60 FPS sur PS4 Pro, PS5, Xbox One X, Xbox Series X|S et Steam (avec un hardware adéquat). La résolution et le framerate pourra fluctuer pendant le gameplay et les joueurs auront bien sûr besoin d’un écran compatible pour la 4K.

Aura-t-on droit à des versions next-gen sur PS5 et Xbox Series ?

Il n’y a actuellement aucun plan pour une édition next-gen. Cela demanderait un remake complet. Nous y avons pensé, mais nous voulions que les joueurs aient la collection en main le plus vite possible. De plus, si nous avions le temps et les ressources, nous pensons qu’il serait mieux de créer un tout nouveau jeu, c’est pourquoi nous avons décidé de faire cette collection.

Pouvez-vous nous donner les raisons des absences de Ninja Gaiden Black et Ninja Gaiden II dans cette collection ? Est-ce un choix assumé pour privilégier les versions Sigma ou simplement un manque de temps et/ou de moyens ?

Nous avons choisi ces trois titres pour cette collection parce qu’ils représentent les derniers arrivés, et ils sont également les plus aboutis avec de nombreux modes et costumes supplémentaires. De plus, lorsque nous avons travaillé sur Sigma et Sigma 2, nous avons collecté le plus de données possibles et nous les avons organisé. Et comme nous pouvions pleinement utiliser ces données, Sigma et Sigma 2 sont devenus des choix évidents pour cette collection.

Cependant, nous n’avons pas pu récupérer un certain nombre de données que nous avions laissé sur Ninja Gaiden Black et Ninja Gaiden 2. Et pour cette même raison, nous n’avons aucun plan de remasterisation pour ces deux jeux sur des plateformes autres que Xbox.

Est-ce que vous avez un regard différent aujourd’hui par rapport à Ninja Gaiden 3 : Razor Edge notamment en ce qui concerne la narration et la direction plus beat’em all ?

Personnellement, je ne pense pas que l’histoire soit mauvaise et je l’apprécie beaucoup. Mais je regrette que la direction prise n’ait pas fait l’unanimité parmi les joueurs qui estimaient que c’était un trop gros changement.

Ce que l’on peut attendre ensuite ?

Quel est votre avis sur la censure dans les jeux vidéo en ce qui concerne la violence et le fan service ? Vu que le cela vous concerne directement avec Ninja Gaiden ou encore Dead or Alive, ressentez-vous une quelconque pression dans le processus créatif ?

Nous sommes prudents lorsque nous développons des jeux, car le but n’est pas simplement d’ajouter de la violence ou des éléments sexualisés pour le fan service, mais qu’ils soient utilisés dans le cadre des éléments fondateurs visant à améliorer le plaisir de jeu. Nous examinons donc attentivement s’il est nécessaire ou non d’inclure ces aspects.

Pensez-vous que Ninja Gaiden a encore sa place aujourd’hui à côté de tous ces jeux qui proposent énormément de challenge, mais dans un style différent, comme Nioh notamment, que vous connaissez très bien ?

Je pense oui. Les jeux de ce genre, comme dans la série Nioh, donnent une grande variété d’options en dehors du combat frontal et donnent également aux joueurs une chance après leur mort, mais la série Ninja Gaiden exige que le joueur améliore simplement ses propres compétences de jeu, donc cette approche stoïque pourrait sembler neuve en comparaison.

Est-ce que Ninja Gaiden : Master Collection est aussi un moyen pour Koei Tecmo de se décider à développer un nouvel opus ?

Nous n’avons rien a partager pour le moment mais si, et quand cela viendra, nous le ferons savoir à tous !

Si vous deviez faire une suite à Ninja Gaiden, voudriez-vous qu’il soit plus proche d’un Sekiro ou d’un Ghost of Tsushima par exemple ?

J’aimerais conserver l’identité de Ninja Gaiden mais aussi créer un nouveau jeu qui puisse se démarquer par rapport aux jeux actuels comme Sekiro ou Ghost of Tsushima.

Avez-vous une anecdote à partager à propos du développement sur Ninja Gaiden ?

Dans Ninja Gaiden 2, j’étais responsable du stage au début du jeu « Tokyo, la ville du ciel ». Et pendant que l’on ajoutait le tutoriel, j’ai fait de la garde le point le plus important, c’est la première compétence que vous apprenez dans le jeu. Mais une fois que les joueurs utilisent la garde, le premier ninja ennemi que le joueur rencontre fait un lancer qui brise cette garde.

Quand mon producteur de l’époque, Itadaki-san (ndlr : Tomonobu Itagaki, le créateur de la franchise qui a quitté Koei Tecmo en 2008), a vu ça, il m’a dit : « Ça ira, c’est Ninja Gaiden« … cela m’a laissé une impression indélébile et je m’en souviens encore aujourd’hui.

Nous remercions monsieur Fumihiko Yasuda d’avoir répondu à nos questions. Ninja Gaiden est une franchise que l’on aura plaisir à retrouver bientôt et on espère que cela encouragera Koei Tecmo a donner les moyens à la Team Ninja de concevoir un nouvel opus ambitieux.

Ninja Gaiden Master Collection sortira officiellement le 10 juin prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch