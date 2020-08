Night School Studio (Oxenfree, Afterparty) tease Next Stop Nowhere pour Apple Arcade

Après avoir su se faire un nom dans l’univers des jeux indépendants avec Oxenfree en 2016 et Afterparty l’an dernier, Night School Studio a teasé le nom de sa nouvelle aventure, Next Stop Nowhere, qui sortira « très bientôt » en exclusivité sur Apple Arcade.

Couldn't we all use a galactic road trip right about now?

Next Stop Nowhere.

Coming very soon, exclusively on @AppleArcade. pic.twitter.com/QB75bncBA0

