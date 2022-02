Next Stop Nowhere

Next Stop Nowhere est un jeu d'aventure narratif développé et édité par Night School Studio (Oxenfree, Afterparty). Disponible en exclusivité sur Appel Arcade, le titre emmène les joueurs et les joueuses dans un road trip galactique où Beckett, un simple coursier, se retrouve embarqué dans une dangereuse épopée aux côtés de Serra, un ancien chasseur de primes cherchant à sauver son fils Eddy.