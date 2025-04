NieR Automata a en quelque sorte aidé à ressusciter l’industrie japonaise selon Shuhei Yoshida

Il fallait arrêter d’essayer de plaire à l’Occident

Lors d’une interview avec AV Media (traduite par Automaton), Shuhei Yoshida est revenu sur le cas particulier de NieR Automata en donnant son point de vue sur ce que la sortie de ce jeu a changé pour l’industrie japonaise.

Il explique qu’au début et au milieu des années 2010, les studios japonais tentaient trop d’imiter le style hollywoodien des studios occidentaux, en voulant se conformer aux goûts de l’Occident. Ce qui a mal réussi à l’industrie japonaise, avec des productions très mal reçues et un public qui boudait de nombreux titres. Et pour Yoshida, Yoko Taro, qui est à l’origine de NieR Automata, n’était pas du tout dans cette volonté de plaire au public occidental (et pourtant), ce qui a montré le bon exemple à suivre pour le reste du milieu japonais :

« Je pense que Yoko Taro l’a créé sans se soucier de le vendre à l’étranger, mais ce fut un succès retentissant. […] Avec NieR [Automata], tout le monde l’a compris. Ce n’était pas seulement quelque chose qu’ils [les studios japonais] pouvaient faire, mais quelque chose qu’ils devaient faire. »

Yoko Taro a cependant répondu à Yoshida en indiquant qu’il fallait plutôt donner du crédit à Yosuke Saito ici, le producteur du jeu, qui a donné comme consigne de ne pas s’inquiéter du marché occidental et de penser d’abord au marché japonais.

Reste que c’est cet élan qui aurait contribué au fait que l’industrie japonaise s’est remise sur pied, selon Yoshida :

« Je pense que l’industrie japonaise du jeu vidéo a connu un regain d’intérêt après NieR, à tel point qu’on peut parler d’avant et d’après NieR. En bref, je pense que c’est ce titre qui a donné envie à tout le monde de se tourner vers les jeux à la japonaise. »

Nul doute que NieR Automata a effectivement contribué à cela, mais il est loin d’être le seul. Sorti à la même époque, Persona 5 a aussi aidé à remettre en lumière l’industrie japonaise, tout comme d’autres (on mettra les jeux Nintendo un peu à part ici, qui n’ont pas vraiment connu de baisse de régime). Une chose est sûre, la saga NieR est maintenant l’une des licences japonaises les plus populaires de l’industrie, et c’est avec une grande hâte que tout le monde attend de savoir si un nouvel épisode sera annoncé cette année.