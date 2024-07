Netflix a plus de 80 jeux en développement et prévoit d’en sortir au moins un par mois

Netflix sera bientôt sur le marché des jeux consoles

Le dernier bilan financier en date de Netflix a permis de mieux mesurer l’ambition du géant de la SVOD concernant son pôle dédié à la création de jeux vidéo. Gregory K Peters, co-PDG de la firme, affirme par exemple que Netflix a en ce moment plus de 80 jeux en développement actif dans les cartons.

Bien évidemment, ceux-ci sont encore principalement à destination des plateformes mobiles et sont souvent des adaptations peu chères et peu qualitatives des séries made in Netflix, rangées sous la bannière des Netflix Stories, comme l’indique Eurogamer. C’est d’ailleurs grâce à cela que le diffuseur peut espérer sortir au moins un jeu tous les mois, malgré son faible nombre de studios en sa possession.

Cependant, même si on devrait encore voir fleurir beaucoup de jeux du genre, il ne faut pas limiter les productions Netflix à cela. Il y a par exemple des adaptations un peu plus ambitieuses (c’est un bien grand mot) en préparation comme celle de Squid Game, mais aussi des projets qui sont des AAA destinés à être aussi publiés sur consoles.

Le chemin est donc encore long pour que Netflix soit vu comme un éditeur comme les autres. Son service de jeux à la demande prend également du temps à remporter l’adhésion du public, mais l’entreprise n’a en tout cas pas l’intention de relâcher ses efforts.