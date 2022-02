My Hero Ultra Impact : Le jeu mobile free-to-play est désormais disponible

La licence My Hero Academia continue à se décliner en de nombreux projets annexes au manga, avec notamment deux jeux dont on a récemment attendu parler. Le premier n’est autre que le Battle Royale nommé My Hero Academia: Ultra Rumble, qui sortira sur consoles, tandis que le second nous arrive enfin en Occident sur mobiles, à savoir My Hero Ultra Impact.

Le nouveau jeu mobile est là

Le jeu mobile free-to-play nous avait déjà prévenu de son arrivée imminente sur notre territoire, après avoir été réservé au marché asiatique, et c’est désormais chose faite. My Hero Ultra Impact est désormais disponible gratuitement sur les plateformes iOS et Android, et nous permet de découvrir un gacha qui réunit tous les héros et les vilains du célèbre manga.

Le titre prend la forme d’un RPG avec des combats en équipes de trois, avec des personnages aux capacités uniques à collectionner. En plus de mettre une nouvelle fois en avant l’aventure de Deku et des autres apprentis héros, le jeu dispose également d’une dimension PvP qui permet d’affronter des joueurs et des joueuses du monde entier.

Vous pouvez télécharger le jeu dès maintenant et profiter des bonus du lancement pour bien démarrer dans le jeu.