MotoGP 22 annoncé et daté au 21 avril 2022 sur PC et consoles

Après nous avoir vendu un MotoGP 21 particulièrement décevant l’an dernier, notamment à cause de plusieurs défauts agaçants comme une IA A.N.N.A. perfectible et un gros manque de finition au lancement, Milestone a officialisé hier sans grande surprise la sortie de MotoGP 22 le 21 avril prochain sur PC et consoles.

Enième mise à jour ou vrai nouvel épisode en vue ?

Comme indiqué sur son site officiel, cet opus promet d’intégrer un mode de jeu scénarisé intitulé (NINE) Saison 2009. Celui-ci nous invitera à revivre les événements marquants de la saison MotoGP 2009 par l’intermédiaire d’un docu-film commenté par le documentariste et réalisateur britannique Mark Neale incluant plus de 50 minutes d’images originales et nous proposant de relever différents défis en pilotant les motos de Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Casey Stoner et Jorge Lorenzo.

Les développeurs ont également annoncé que le titre contiendra d’autres nouveautés comme un tutoriel retravaillé, une MotoGP Academy repensée et l’ajout d’un système de difficulté adaptatif.

Divers ajustements seront aussi apportés au contrôle de la compression des suspensions (RHD), que l’on pourra régler manuellement, à la température des freins et des pneus, qui sera désormais impactée par le sillage des joueurs et de l’IA, à la déformation des gommes, qui devrait être plus réaliste, à la manière dont la surface de la piste sur laquelle on roule peut influer sur la conduite du véhicule et aux animations faciales 3D.

Et ce n’est pas tout puisque, en plus de supporter le cross-play entre les consoles de la même famille (pilotes PS4 et PS5 pourront jouer ensemble par exemple), cet épisode accueillera (enfin !) le multijoueur local en écran splitté sur toutes les plateformes, excepté la Switch.

MotoGP 22 sera disponible le 21 avril 2022 sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.