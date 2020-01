Mortal Kombat 11 : le Joker affiche son plus beau sourire en vidéo

On le sait depuis un moment maintenant, le célèbre Joker va rejoindre le casting de Mortal Kombat 11 via un prochain DLC. C’est désormais acté, le Clown Prince du crime arrivera très prochainement dans le jeu de NetherRealm, et nous montrer son sadisme en vidéo.

Le Klown arrive

Fidèle à lui-même, le personnage usera de tout ce qui lui passe sous la main pour mettre ses adversaires en charpie, de la façon la plus loufoque possible, avec quelques farces au passage. On apprend que le Joker sera disponible en Early Access dès le 28 janvier pour les possesseurs du Kombat Pack, et accessible à l’achat le 4 février.

Mortal Kombat 11 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.