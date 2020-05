Toujours en accès anticipé, Monster Sacntuary continue son petit bonhomme de chemin en proposant régulièrement des mises à jour. Aujourd’hui c’est l’histoire du jeu qui s’étoffe.

Un nouvel arc narratif

Ainsi, il sera possible de rejoindre une toute nouvelle zone : l’Underworld. Celui-ci permettra de découvrir la suite de l’histoire, qui s’approche lentement mais sûrement de son terme. Au programme, un grappin, de nouveaux équipements et accessoires, 7 nouveaux monstres et bien d’autres.

Il sera par exemple possible de monter jusqu’au niveau 36 désormais, de quoi relancer l’intérêt pendant quelques heures en attendant la suite, et surtout, la sortie finale le 28 août prochain sur PC (via Steam). Vous pouvez retrouver notre aperçu de Monster Sanctuary ici.