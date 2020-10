Monster Hunter World Iceborne : vaincre le Velkhana Alpha Suprême

Bien que la dernière mise à jour de Monster Hunter World Iceborne ajoutant le Fatalis comme boss final ait été mise en ligne y a quelques semaines, le jeu continue de nous mettre au défi avec quelques ajouts, c’est le cas du Velkhana Alpha Suprême. Étant, bien plus menaçant que sa version standard ou alpha, nous vous proposons quelques conseils pour mener votre chasse du Dragon Ancien à bien.

Quelques préparatifs

Tout d’abord, vous devez être au minimum rang maître 100 pour accéder à la quête « Là où l’hiver dort ». La quête a une durée limitée à 30 minutes et vous disposez de trois morts possibles. Le combat s’annonce rude et la limite de temps n’arrange pas les choses, la préparation au combat n’est pas à négliger.

Premièrement, il vous faudra dans votre sacoche les classiques objets de survie (potions, téléportogènes, poudres, …) mais aussi des baies soins pour éviter le gel si vous ne disposez pas de joyaux antigel suffisant pour annuler l’effet. La cape antigel+ est indispensable, vous pouvez l’accompagner d’une cape du gardien ou d’un amplificateur de vie, selon vos préférences.

En ce qui concerne l’armure, si vous avez vaincu l’Alatreon avant cette quête, son équipement se montre bien adapté à la résistance au givre et dispose en plus de cela de la possibilité d’intégrer beaucoup de joyaux niveau 4. Sinon, privilégiez les pièce d’armures antigel ou offrant des dégâts de feu supplémentaires.

Les talents utiles pour ce combat sont les suivants :

Évasion 3 afin d’esquiver ses tires de glace qui s’enchaînent assez vite

Antigel 3 pour éviter le Fléau givre et également réduire les dégâts de givre

Crâne d’acier qui vous empêche d’être sonné, ce qui vous évitera de nombreuses morts

Afflux de vie 3 afin d’encaisser plus de coups

Jamais vaincu, le combat est assez redoutable et vous risquez d’y laisser votre vie, ce talent vous permet d’obtenir un gain de défense et d’attaque à chaque mort

Enfin, pour votre arme, nous vous recommandons un haut niveau Sceau des Anciens et un élément feu sans négliger des talents offensifs classiques (mise à mort, berserker, témérité, etc.). Pour votre repas à la cantine, il vous faut privilégier un repas apportant une résistance élémentaire.

Un affrontement redoutable

Nous n’allons pas vous expliquer comment chasser un monstre à ce stade du jeu, cependant voici quelques petites particularités de notre Dragon Ancien, ainsi que quelques conseils pour en venir à bout.

Le Velkhana Alpha Suprême est un vrai sac à PV, vous devrez donc attaquer au maximum pour infliger le plus de dégâts possible dès le début car le temps peut très vite vous rattraper et mener à l’échec de la mission. Pensez bien à utiliser des boosts d’attaque et de défense avant l’affrontement.

Notre chasse se déroule dans la Terre des Anciens, vous trouverez le monstre en zone 8, il est possible de directement l’envoyer dans le mur à l’aide de la fronde. Dans cette zone, vous avez la possibilité de faire tomber les pics au plafond sur le monstre, ce qui inflige pas mal de dégâts. Mais attention à bien choisir votre timing pour cela, le combat est assez intense, ne vous mettez pas en danger juste pour les faire tomber puisqu’il est assez simple de rater sa cible avec cette méthode. Aussi, l’environnement dans la Terre des Anciens donne plusieurs occasion de chevaucher le monstre, profitez-en et utilisez-les, cela vous permettra de clouer le Velkhana au sol et d’enchaîner pas mal d’attaques.

Notre Dragon possède de nouvelles attaques, certaines plus redoutables que d’autres, comme par exemple sa nouvelle ultra qui vous infligera beaucoup de dégâts, veillez à avoir un accès rapide à vos poudres ou soins et n’hésitez pas à utiliser le « saut de l’ange » pour bénéficier d’une immunité, très courte, mais assez utile dans ce cas. Les autres nouvelles attaques peuvent quant à elles s’esquiver assez facilement une fois que vous aurez compris leur fonctionnement.

Une fois qu’il aura reçu suffisamment de dégâts, notre monstre retournera dans la zone du début pour y dormir, laissez-lui le temps de s’endormir afin de placer des bombes-barils et préparer vos attaques.

Des récompenses à la hauteur

Bien que celles-ci soient compliquées à récolter, les récompenses qu’offre le Velkhana Alpha Suprême valent le détour, comme l’ajout d’un set d’armure Velkhana γ+ à obtenir grâce aux tickets récoltés à chaque victoire. Ces tickets permettent également d’améliorer certains talismans au niveau 5.

Le set d’armure vous offrira les talents bonus Rage élémentaire et Nuée de givre. Les talents d’armures sont les suivants :

Union

Esprit indomptable

Dégainage éclaire

Blizzard

Cercle de vie

Concentration

Rengainage éclair

Performance optimale

Enfin, vous obtiendrez aussi un objet accessoire éclat Velkhana pour votre arme.