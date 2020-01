Alors que l’extension Iceborne vient de sortir sur PC et que le planning des mise à jour pour ce support a été dévoilé, Capcom décide de continuer sur sa lancée et de fournir une information de la prochaine grosse update.

Une extension toujours plus monstrueuse

On apprend ainsi via le compte Twitter officiel japonais de Monster Hunter que la prochaine mise à jour gratuite de Monster Hunter World Iceborne sera présentée ce dimanche 19 janvier. Il s’agira très certainement, comme à l’accoutumée, d’une révélation via un journal des développeurs pré-enregistré.

Notons que cette mise à jour, bien que disponible sur chaque supports à terme, arrivera d’abord sur consoles, puis plus tard sur PC, le temps que cette version rattrape son retard.

Enfin, n’oubliez pas que dès le 24 janvier, l’extension fêtera l’anniversaire du jeu via un nouveau festival remplit de quêtes inédites aux récompenses toujours plus folles.