Annoncé plus tôt cette semaine, le stream tenu par l’équipe de développement de Monster Hunter World Iceborne s’est tenu il y a de cela quelques minutes. L’occasion d’apprendre tout un tas de nouvelles informations sur la version 13.0 du titre, mais pas que.

Monster Hunter World Iceborne : les prochaines mises à jour



Tout d’abord, et cela avait déjà été révélé, le jeu passera en version 13.0. Cette mise à jour (qui sera disponible simultanément sur PC et consoles pour la première fois) ajoutera deux nouveaux monstres, ou plutôt variantes puisqu’il est question du Brachydios Tempête et du Rajang Orage.

Bien qu’il s’agisse d’une version alternative de deux monstres existants, ne vous attendez pas à des combats similaires. Plus vifs et possédant de nouveaux coups, vous risquez de passer un sale quart d’heure si vous n’êtes pas correctement préparé pour affronter ces deux mastodontes.

Les deux bestioles apporteront évidemment de nouvelles armes et armures qui pourront être craftées une fois les bons matériaux obtenus. Niveau tactique, sachez que cette variante du Rajang est en permanence en état énervé et ne possède pas de queue, impossible donc de le calmer en la tapant. Quant au Brachydios Tempête, une fois dans une certaine zone, il créera une arène de laquelle il est impossible de fuir, vous obligeant à l’affronter en face à face.

Un nouveau monstre



Il s’agit d’un monstre déjà présent dans de précédents opus mais nous arrivant dan une version retravaillée pour la première fois dans Monster Hunter World Iceborne, il s’agit de l’Alatreon !

Ce dragon ancien surpuissant arrivera au mois de mai dans la quatrième mise à jour gratuite. Capable de changer d’élément au cours du combat, il faudra être bien préparé pour en venir à bout.

Festival d’avril

Un nouveau festival ouvrira ses portes dans la Grand-salle de Seliana. Comme d’habitude, de nouvelles armes, armures et tenues seront à débloquer en accomplissant de nouvelles quêtes. De nouvelles décorations de chambre seront également de la partie, certaines gratuites et d’autres payantes. Notez que les coiffures de PNJ deviennent disponibles en téléchargement de façon gratuite. Tout cela arrivera le 10 avril.

Le retour de la Kulve

La Kulve Taroth débarque en rang maître dans une version remaniée. Exit la traque, il s’agira ici d’un combat classique à 4 joueurs dans lequel le monstre sera enfin tuable. Les armes amassées en rang expert pourront être améliorées en rang maître.

Alpha Suprême

Les alpha suprêmes sont de retour ! Ajoutés au compte-gouttes, le Namielle aura l’honneur d’être le premier monstre à se voir boosté par cette nouvelle version.

Autres

Enfin, quelques autres informations ont été partagées. Tout d’abord, il va être possible, petit à petit, de changer l’apparence de ses armes en y appliquant le visuel d’autres armes de la même catégorie via un système similaire aux armures spéciales.

Le Fief Glorieux se voit lui aussi amélioré grâce à l’apparition d’un tout nouvel objet. Celui-ci doit être lancé sur un monstre, ce qui aura pour effet de le faire purement et simplement quitter le Fief, libérant une place pour un autre monstre. Pratique. Notez que seul le leader peut utiliser cet objet.

On peut aussi souligner des améliorations supplémentaires pour certains talismans, ainsi qu’un ajustement des récompenses lorsqu’on aide des joueurs d’un niveau inférieur au nôtre, même en rang maître.

Voilà ce que nous avons pu apprendre durant ce stream. La mise à jour 13.0 sera disponible ce lundi 23 mars et le festival le 10 avril, tandis que la Kulve et le Namielle Alpha Suprême arriveront le même mois à une date indéterminée. L’Alatreon arrivera quant à lui au mois de mai.