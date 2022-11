Monster Hunter Rise: Sunbreak sortira sa troisième mise à jour le 24 novembre

Avec le succès grandissant de Monster Hunter Rise, dont l’extension Sunbreak compte déjà plus de 4 millions de ventes, il était évident que Capcom allait capitaliser sur son dernier jeu avec de multiples mises à jour. Un nouveau Digital Event Monster Hunter a eu lieu aujourd’hui afin de nous présenter la troisième grande mise à jour du jeu, en détails et en images, avec une date de sortie en prime pour contenter les plus impatients.

Du contenu gratuit en approche

On notera d’abord l’arrivée de trois nouvelles menaces en jeu, à savoir des Gore Magala du chaos, des Teostra éveillés et des Kushala Daora éveillés. Ces trois variantes offriront des combats plus difficiles, avec des Teostra et des Kushala disposant d’une forme enragée particulièrement destructrice, tandis que le Gore Magala proposer une forme inédite alimentée par le chaos. Ces monstres devront être battus pour obtenir de nouvelles armes et des armures uniques, avec des nouvelles compétences.

Comme le souligne le trailer, les Parangons pourront maintenant vous accompagner dans les quêtes de rang Maître, les quêtes Anomaliede nouvelles quêtes seront d’ailleurs disponibles) et les enquêtes.

Capcom n’oublie pas non plus de nous abreuver en DLC payants, avec des armes toutes mignonnes façon peluches, un ensemble d’Armure spéciale de chasseur « Hinoa » ou encore des emotes en plus.

Il ne faudra pas bien attendre longtemps avant de plonger à corps perdu dans tout ce nouveau contenu, puisque cette troisième mise à jour majeure du jeu sera disponible gratuitement dès le 24 novembre.

Monster Hunter Rise: Sunbreak est disponible sur PC et Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour plus de détails.