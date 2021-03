Monster Hunter Rise : De nouveaux monstres et un retour de la démo

Monster Hunter Rise sort ce mois-ci et Capcom n’a pas hésité à nous faire une grosse piqure de rappel sans oublier quelques nouveautés à se mettre sous la dent. On vous détaille tout ça.

Monster Hunter Rise : les dernières infos sur le gameplay avant la sortie

Ce direct a abordé une tonne d’informations dont un gros récapitulatif. On a d’abord eu un meilleur aperçu de la Calamité, ce nouveau mode de jeu où l’on doit défendre le village de Kamura à l’aide des habitants et de nombreuses installations. Un monstre supérieur pourra même débarquer durant le siège et fera sans doute office de boss à vaincre.

En plus de revenir sur les « attaques liens de soie » qui sont chacune différentes pour les 14 types d’armes, il faudra compter sur les « talents de substitution ». On pourra donc interchanger des capacités d’armes ou attaques liens de soie pour personnaliser encore plus son style de chasse.

Capcom a également tiré profit de Monster Hunter World pour proposer un multijoueur avec des options complètes. Nous avons ainsi une difficulté adaptative pour 1, 2, 3 et 4 joueurs ainsi qu’un système de tag pour rechercher des chasseurs qui ont les mêmes objectifs que vous.

Le retour de la démo et un Chameleos près à piller vos items

Capcom met décidément le paquet sur ce nouveau titre avec une deuxième démo qui sortira le 12 mars prochain. Il s’agira de la même que celle de janvier avec une mise à jour qui vous permettra de combattre le monstre vedette de cet opus : le Magnamalo.

En plus d’une nouvelle menace teasée en fin de trailer, nous avons déjà droit aux DLC qui apporteront de nouveaux monstres au compte-goutte à la manière de Monster Hunter World. Le premier dévoilé n’est autre que le Chameleos, un dragon ancien déjà présent dans de précédents opus et qui est particulièrement célèbre pour son camouflage et sa langue volant des objets aux chasseurs. Nous devrions en avoir au moins un autre annoncé au mois d’avril prochain.

Monster Hunter Rise sortira le 26 mars prochain sur Switch.