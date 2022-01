Monster Hunter Rise arrive bientôt sur PC, voici le trailer de lancement

Déjà disponible sur Nintendo Switch depuis plusieurs mois, Monster Hunter Rise s’apprête à sortir sur PC. Tout comme l’épisode World, Capcom a décidé de sortir son jeu en deux temps tout en apportant moult optimisations et réglages disponibles pour son portage. A quelques jours de son lancement, l’éditeur nippon lâche une bande-annonce.

Des filtres et des options

Rien de bien nouveau dans ce trailer et ces nouvelles captures d’écran mais c’est l’occasion de faire le point sur ce qui nous attend avec cette version Steam de Monster Hunter Rise : on aura droit à une nouvelle fonctionnalité de filtres, permettant d’ajouter un peu plus de personnalisation à nos sessions de jeu, avec par exemple, des filtres en noir et blanc, en style japonais ou encore en sépia.

Capcom rappelle aussi que la mouture PC prendra en charge les écrans ultrawide et la résolution 4K et apporte diverses améliorations graphiques, comme de meilleures textures, un framerate débloqué et d’autres options. Tout cela sera à découvrir le 12 janvier prochain, et sachez qu’une démo est accessible sur Steam. Si vous voulez en savoir plus sur ce volet, on vous invite à lire notre test de Monster Hunter Rise.