Monster Hunter Riders célèbre sa sortie japonaise en vidéo

Officialisé il y a quelques semaines à peine, le RPG mobile Monster Hunter Riders est apparu subitement sur les différents stores japonais. La saga se décline ainsi en jeu à destination des smartphones et est sorti sur Android et iOS il y a peu. Capcom en profite pour lâcher une bande-annonce de lancement et quelques autres vidéos pour présenter le tout.

Un Monster Hunter coloré sur mobile

Avec ses allures de Monster Hunter Stories, cet épisode prend la forme d’un RPG qui se déroule sur le continent de Felgia. Les monstres et les hommes vivent en harmonie et l’on pourra élever et combattre aux côtés de ces créatures dans des combats au tour par tour. Le tout se joue en free-to-play avec des transactions en jeu.

Pour l’instant, rien n’a encore été confirmé pour l’occident et on doute que l’application arrive en Europe. Cependant, si vous êtes curieux et que vous voulez en voir davantage, trois courtes vidéos ont été mises en ligne par l’éditeur nippon pour nous présenter respectivement le scénario, les affrontements et la progression des personnages.