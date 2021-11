MiHoYo (Genshin Impact) ouvre un studio à Montréal pour développer un jeu AAA d’action-aventure en monde ouvert

Aujourd’hui, on connaît principalement la société miHoYo pour son travail sur Genshin Impact, le jeu le plus populaire de l’entreprise, devant Honkai Impact 3rd. En plus de travailler sur ces deux jeux, miHoYo, qui possède plusieurs studios, s’attèle à la création de Honkai Star Rail, et s’exporte aussi à l’étranger, puisque l’on apprend la création d’un nouveau studio à Montréal.

MiHoYo, the Genshin Impact dev, confirmed its opening of a new R&D studio in Montreal. This was announced earlier in the year

The studio will hire 100+ employees over 2 years + work on a new AAA open world action adventure game with shooter mechanics

MiHoYo has 3,500+ employees pic.twitter.com/qjLjiVY5le

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 15, 2021