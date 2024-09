Mighty Morphin Power Rangers Rita’s Rewind : Le beat’em up 2D de Digital Eclipse s’est laissé approcher, premier avis

Street of Rangers

Mighty Morphin Power Rangers Rita’s Rewind s’inscrit dans la lignée des Street of Rage ou encore plus précisément Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, déjà mentionné dans l’introduction. En d’autres termes, la plupart des niveaux du jeu consiste à avancer de gauche à droite en battant les différentes vagues d’ennemis qui se dressent sur notre chemin. Et l’une des forces du titre de Digital Eclipse, c’est donc d’offrir la possibilité de jouer en coop offline et jusqu’à cinq personne en ligne.

On retrouve au départ Jason (Ranger Rouge), Kimberly (Ranger Rose), Billy (Ranger Bleu), Trini (Ranger Jaune) et Zack (Ranger Noir). Le Ranger Vert, Tommy, sera quant à lui disponible après avoir terminé une première fois la campagne principale. Tous ont une stance et des animations différentes ainsi qu’un super coup dévastateur, activable lorsque leur jauge est remplie. En revanche il n’y a pas de stats particulières à chacun. Le choix de tel ou tel perso’ s’effectue donc surtout au niveau de l’affinité.

Dès les premiers ennemis, le gameplay procure satisfaction. On tente un peu des combos en veillant à maintenir notre chaîne de hits, et on essaye d’être synchro et complémentaire vis-à-vis de notre partenaire. Les coups spéciaux infligent des dégâts puissants en plus de balayer la zone. Une vraie bouffée d’air frais lorsque l’on se retrouve acculé face à un grand groupe d’ennemis.

Il faut par ailleurs bien garder un œil sur sa barre de santé, surtout que l’on dispose d’un nombre de vies limité. Et puis il n’y a pas que les adversaires qui peuvent nous blesser. Les environnements abritent parfois quelques dangers comme des éboulements dans un canyon, ou bien le risque de tomber dans le vide sur les toits d’une ville.

En point d’orgue de la session, nous avons pu battre un boss, Goldar, au terme d’un affrontement musclé et entrecoupé de vagues d’ennemis. En fin de stage, on a le traditionnel bilan avec le combo le plus long, le temps pris pour arriver au bout, etc. On voit aussi si les objectifs bonus sont remplis comme le rang obtenu, allant jusqu’à S, ou bien le fait de ne perdre aucune vie.

Il existe aussi des collectibles à récupérer dans le décor, comme des Power Eggs ou même des petites peluches Mr. Ticklesneezer, représentations de la créature croisée dans la série télé. Parler aux fans du show reste d’ailleurs l’une des principales préoccupations de Digital Eclipse. On retrouvera les ennemis emblématiques de la saga avec en premier lieu Rita Repulsa, une antagoniste majeure, au milieu de scénarios remixés pour l’occasion. De plus, l’esthétique old school pixellisée façon 90’s et la musique rétro du feu de dieu composée par Sean Bialo nous enjaillent pas mal.

On gardera un regret de notre session : ne pas avoir pu tester au moins une des séquences de jeu variées prévues pour le jeu final. Le beat’em up compte proposer des séquences de shoot ainsi que des mises en scène un peu plus pêchues, tuant un peu la monotonie des chapitres classiques, que l’on a finit par ressentir nous-même vers la fin de notre partie. Sinon, Mighty Morphin Power Rangers Rita’s Rewind semble parti pour être une bonne dose de plaisir pour les fans de l’escouade multicolore. La baston devrait débuter cet automne sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Switch.