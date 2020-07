Microsoft n’en a pas fini avec le rachat de studios

Depuis quelques années, Microsoft cherche à agrandir son catalogue de jeux first-party. Le géant américain a notamment mis la main sur des studios reconnus. C’est ainsi que des studios de qualités comme Ninja Theory, Playground Games ou encore Obsidian Entertainment ont rejoint l’écurie Xbox, mais selon Phil Spencer, cela n’est pas fini…

Un rythme tenable

Nos confrères de GamesIndustry ont récemment publié un article qui s’attarde sur la stratégie de rachat de Microsoft. C’est notamment Phil Spencer, patron de la division Xbox qui s’est exprimé sur ce sujet, et qui affirme que les acquisitions de studios continueront et ce malgré les 15 studios que possède le groupe :

« Nous bénéficions d’un soutien très fort de la part de Satya Nadella, le PDG de Microsoft, et d’Amy Hood, la directrice financière du groupe. Et nous n’avons reçu aucun signal nous demandant de ralentir [les rachats], on nous a simplement demandé d’aller à un rythme qui est tenable pour nous en tant qu’équipe dirigeante. Nous parlons à des gens en permanence [au sujet d’éventuels rachats, ndlr]. Mais il faut que l’opportunité soit la bonne. »

Il est important de noter que d’un point de vue purement logistique, il est impossible d’acheter à la volée de nombreux studios. C’est pour cela que Phil Spencer a bien reçu une directive afin de tenir un rythme de rachats qui doit être tenable pour les dirigeants.

Il faut dire que l’actualité est assez lourde en terme de rachats. Il y’a quelques jours nous évoquions le possible intérêt de Microsoft pour Warner Bros Games, mais cela pourrait ne pas s’arrêter là. En effet, on sait depuis quelque temps que Xbox aimerait s’approprier un studio polonais et un studio japonais. On en saura peut-être plus lors du Xbox Game Showcase prévu pour le 23 juillet.