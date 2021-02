Microsoft : l’Union Européenne va statuer sur le rachat de Bethesda le 5 mars

Même si l’on a appris l’annonce autour du rachat de Bethesda et de sa société-mère ZeniMax par Microsoft en septembre dernier, cela n’est pas encore rentré en vigueur à l’heure actuelle. Par que cela arrive, il faut encore que l’Union Européenne approuve un tel rachat, et le sort de ce dernier sera fixé dès le 5 mars prochain.

Un rachat effectif d’ici mars ?

Microsoft a officiellement déposé sa demande d’approbation pour le continent européen concernant le rachat de ZeniMax, comme le rapporte Reuters. La commission se réunira alors le 5 mars prochain afin de statuer sur ce rachat de 7,5 milliards de dollars, afin qu’il soit bien conforme aux lois concernant la concurrence.

On ne sait pas trop quoi attendre de ce meeting, mais Microsoft devrait logiquement ne pas rencontrer de soucis, sauf si l’UE décide d’ouvrir une enquête plus approfondie en cas de doute.

Il faudra donc attendre encore un peu plus avant de véritablement connaître les plans de Microsoft avec Bethesda et ses nouveaux studios. On imagine que le jeu Indiana Jones pourrait justement être l’un des fers de lance de ce tout nouveau partenariat.