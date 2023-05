Microids annonce un nouveau jeu Le Crime de l’Orient Express

Ça commence à faire beaucoup (trop) de projets pour Microids

Oui, il y aura bien deux jeux mettant en avant Hercule Poirot cette année, et par le même éditeur. Microids a visiblement trouvé un bon filon et après la sortie d’Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases cet été, il nous offrira l’adaptation de la célèbre enquête Le Crime de l’Orient Express pour le dernier trimestre de cette année 2023, sur PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Dans ce nouveau jeu, on retrouvera donc l’un des crimes les plus connus de la planète que l’on devra à nouveau résoudre en collectant des indices via des puzzles. L’enquête prendra un nouveau tournant avec l’arrivée d’un personnage inédit, nommé Joanna Locke, qui permettra de découvrir des flashbacks jouables en sa compagnie, qui nous feront sortir de ce huis clos. On apprend aussi que le jeu sera entièrement doublé en français.

Une nouvelle version qui devrait donc promettre quelques surprises, même si vous connaissez déjà l’histoire originale. Vous pouvez découvrir les premières images du jeu ci-dessous.